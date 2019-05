DIRECT - Ligue 1 (J36) : Caen en train de livvrer son meilleur match de la saison contre Reims

Suivez en direct et en intégralité la rencontre entre le Stade Malherbe de Caen et le Stade de Reims, comptant pour la 36ème journée de Ligue 1. Les Normands peuvent se rapprocher du maintien dans l'élite en cas de victoire. Dans l'hypothèse inverse, le club caennais pourrait retrouver la zone rouge

Caen, France

Le direct radio

Le fil du match

C'est la mi-temps à d'Ornano et on vient d'assister à la première période la plus prolifique de la saison et Caen mène 3-1 face à Reims. Ninga, Fajr et Guilbert ont marqué. En 45 minutes, le SMC a marqué autant que lors des sept derniers matchs.

45'+1 - BUUUUUUUUT de @fredguilbert24 ! Le latéral droit est servi sur son côté, son centre du pied gauche enroulé n'est détourné par personne, mais Ninga gène Mendy et le ballon termine dans le petit filet opposé. Vous ne rêvez pas, le @smcaen mène 3-1 ! #FBsport#SMCSDRpic.twitter.com/mzvymsAXPW — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) May 11, 2019

40' - BUUUUUUUUUUUUUUUUUUT de Fajr ! Un sublime coup franc, enroulé côté gardien. Mendy ne peut que le détourner sur son poteau avant que le ballon ne caresser les filets 2-1. #SMCSDR#FBsportpic.twitter.com/ef9qWK0RJh — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) May 11, 2019

39' - Très bon coup-franc obtenu par Tchokounté à l'entrée de la surface de réparation, plein axe.

37'- Egalisation de Doumbia, qui marque d'un tir à l'entrée de la surface après un corner mal renvoyé par la défense malherbiste. 1-1.

33' - Premier tir cadré pour Reims. Après un centre venu de la droite, dévié par Guilbert, Doumbia récupère le ballon au coin de la surface. Il repique dans l'axe, feinte un tir, puis tente finalement sa chance. C'est écrasé et directement sur Samba qui capte au sol.

29' - Après un superbe pressing au milieu du terrain, Fajr récupère le ballon et s'échappe sur la gauche. Il centre de l'extérieur du pied droit pour Ninga au premier poteau, mais Engels coupe juste devant son gardien et manque de le tromper. Corner, qui ne donne rien.

14' - BUUUUUUUUUUT du @smcaen ! Casimir Ninga reprend de la tête au deuxième poteau un superbe centre de @Manuimorou. 1-0 pour le SMC. #FBsport#SMCSDR#AlloMalherbepic.twitter.com/59EJYA1hMc — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) May 11, 2019

8' - Très grosse faute d'antijeu d'Engels sur Moussaki, accroché alors qu'il partait seul au but. M. Hamel ne donne pas de carton jaune, au grand dam de tout le public de d'Ornano.

4' - Premier tir du match, signé Imorou, à la réception d'un centre en volée de Guilbert.

1' - C'est parti à d'Ornano, le coup d'envoi donné par Reims.

COMPO Caen - Crivelli, blessé, est en tribune. Longtemps incertain, Ninga est bien titulaire.

COMPO Reims - Baba, Dia et Konan absent, le 11 rémois a tout de même fière allure.

Le coup d'envoi sera donné à 20h par Johan Hamel.