DIRECT - Ligue 1 (J38) - Maintien, barrages ou descente pour Caen face à Bordeaux

Suivez en direct la 38ème et dernière journée de Ligue 1 et le match crucial pour l'avenir du SM Caen face à Bordeaux. Il faut au club normand au moins un match nul pour garder sa place de barragiste. Avec une victoire, le maintien direct est possible. Avec une défaite, la relégation l'est aussi.