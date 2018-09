Suivez en direct, de 16h à 20h, l'affiche de la 5ème journée de Ligue 1 entre le Stade Malherbe de Caen (13ème) et l'Olympique Lyonnais (9ème) au stade d'Ornano. Les Normands veulent en finir avec 6 mois de disette à d'Ornano. Lyon, lui, doit se rassurer avant le début de la Ligue des Champions.

Caen, France

Le direct radio

Suivez la rencontre en direct de 16h à 20h avec les commentaires d'Olivier Duc et Boris Letondeur.

Le fil du match

ARBITRES - Le coup d'envoi du match sera donné à 17h par Johan Hamel. La dernière venue de l'arbitre auvergnat coïncide avec l'ultime victoire du SMC au stade d'Ornano (2-0 contre Strasbourg, le 4 mars 2018). Johan Hamel sera assisté dans le car vidéo par Jérôme Brisard et Hamid Guenaoui.

INSOLITE - Quatre fans du Stade Malherbe vont suivre le match en toute détente dans un jacuzzi ! Installés dans le bain à bulles au bord du terrain, deux d'entre eux suivront la première mi-temps, et les deux autres la deuxième. Une opération pour mettre en avant Thalazur, sponsor maillot du SMC depuis le début de la saison.

LES GROUPES

A Caen, les nouveaux sont là, au détriment de Manu Imorou et Ismaël Diomandé, pas réintégrés aux 18 après leurs absences pour blessures.

A Lyon, seul Fernando Marçal manque à l'appel. Ça lui évitera de donner une gifle à l'arbitre assistant, comme l'an dernier...

Le groupe pour #SMCOL samedi à 17h ! pic.twitter.com/3CnuEFodMs — Olympique Lyonnais (@OL) September 14, 2018

Avec le son, on comprend mieux pourquoi l'arbitre n'a pas sorti de jaune sur #Marçal lors de #SMCOLpic.twitter.com/QpZrxHV0cb — Cédric Rocancourt (@Cedrocancourt) December 3, 2017

