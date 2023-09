DIRECT - Ligue 1 (J6) : Suivez le déplacement du Stade de Reims à Lille

Le Stade de Reims se déplace à Lille, au Stade Pierre-Mauroy ce mardi 26 septembre, dans un match décalé de la 6e journée de Ligue 1 (en raison de la Coupe du monde de rugby).

Avec un groupe quasiment complet, les Rémois espèrent renouer avec le succès chez des Lillois invaincus à domicile depuis plus d'un an. Une victoire permettrait aux Hommes de Will Still, actuellement douzièmes du championnat, de retrouver la première partie de tableau.

Le coup d'envoi est à 21 heures.

