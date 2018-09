Amiens, France

Trois jours après une victoire rassurante au stade de la Licorne, 2-1 contre Rennes, l'Amiens SC veut enchaîner ! Les footballeurs Amiénois se déplacent à Caen, pour y affronter le stade Malherbe. Un match particulièrement important dans la course au maintien, alors que les deux équipes pointent à la 15ème place ex-aequo, au classement.

"Il faut faire des séries pour exister dans ce championnat" note le défenseur Amiénois Bakaye Dibassy "Les matchs, les points défilent". L'Amiens SC s'est tout de même rassuré après des défaites décevantes contre Lille et surtout à Strasbourg, samedi soir dernier (3-1). Enchaîner reste donc l'objectif de la soirée pour l'ASC, alors que le SM Caen n'a gagné qu'un seul match cette saison : contre Dijon. Mais les Normands comptent 4 matchs nuls, contre Nice, Nantes, Lyon et Montpellier. Le capitaine et défenseur de l'Amiens SC Prince Gouano est forfait pour cette rencontre de la 8ème journée de Ligue 1 de football.

SM Caen - Amiens SC, à suivre en direct sur France Bleu Picardie dès 19h45