DIRECT - Ligue 1 : l'AJ Auxerre se déplace à Montpellier, suivez la 3e journée

L'AJ Auxerre se déplace à Montpellier dimanche à 15 heures dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. Les bleus et blancs restent sur un nul deux buts partout face à Angers. Rencontre à suivre en intégralité, commentée en direct sur France Bleu Auxerre et sur francebleu.fr.

L'AJ Auxerre se déplace à Montpellier dimanche à 15 heures dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. Les bleus et blancs restent sur un match nul deux buts partout face au SCO Angers. De leur côté, les Montpelliérains restent sur une victoire 3-2 face à Troyes lors de la première journée et une défaite 5-2 face au PSG lors de la 2e journée. Suivez le déplacement en intégralité, commenté en direct sur France Bleu Auxerre et sur francebleu.fr, et l'avant-match sur Facebook.

Écoutez Montpellier / Auxerre dimanche dès 15 heures

Suivez le match, minute par minute

Suivre l'AJ Auxerre