DIRECT - Ligue 1 : Le derby du Nord au sommet de la Ligue 1

Le Derby du Nord est de retour en Ligue 1, après 5 ans d'absence. Lille et Lens s'affrontent à 21 heures et le vainqueur prendra la tête du championnat. Rencontre à suivre en intégralité sur France Bleu Nord et avant-match dès 19 heures avec un Tribune Nord exceptionnel !