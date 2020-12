DIRECT - Ligue 1 : le derby Racing Strasbourg - FC Metz se vit sur France Bleu Lorraine

Double enjeu pour le FC Metz qui, en plus de prolonger sa série de matchs sans défaite contre son voisin et rival Strasbourg, espère garder sa confortable avance sur la zone rouge. Vivez ce derby Racing - FC Metz dès 14 heures 30 sur France Bleu Lorraine et réagissez en direct au 03 87 52 13 13.