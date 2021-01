DIRECT - Ligue 1 : le FC Metz sixième de L1 ? Vivez le match face au Stade Brestois sur France Bleu Lorraine

Ce sont les deux coqueluches de la saison. Deux équipes promises, au mieux, au ventre mou au coup d'envoi du championnat mais dont les niveaux respectifs peuvent légitimement faire espérer bien mieux.

D'un côté, Brest l'offensif à la recherche d'un jeu collectif très léché, tranchant devant au risque de perdre en solidité derrière. De l'autre, Metz le méticuleux qui prend le dessus défensivement et physiquement sur ses adversaires puis le leur faire payer, si tant est qu'il n'est pas trop amoindri.

Ce match de cette 22e journée s'annonce très ouvert. L'aller est revenu aux Finistériens mais la dynamique actuelle est favorable aux Mosellans. En 2021, les Grenats, 9e, ont pris huit points en quatre rencontres sans encaisser le moindre but dans le jeu quand les Finistériens, 13e, n'en ont pas pris un seul lors des trois dernières journées.

Une troisième victoire de suite permettrait même au FC Metz de poursuivre sa percée dans le haut de tableau. Lens possédant une moins bonne différence de buts, Marseille n'ayant pas joué, et Bordeaux ayant été battu à Lyon, les Grenats pourraient se retrouver sixièmes s'ils gagnent à Francis-Le Blé.

Le groupe

En plus de ses absents de longue date (Opa N'guette blessé, Ibrahima Niane en rééducation, Vincent Pajot et Kévin N'Doram en phase de reprise), le FC Metz se déplace sans deux de ses joueurs en forme : Aaron Leya Iseka, buteur contre Lyon et Nantes, et Kiki Kouyaté, désormais bien installé dans le cœur de la défense, sont suspendus en raison d'un trop grand nombre d'avertissements reçu.

A Brest, le défenseur central Christophe Hérelle est suspendu.

L'avant match

Le direct radio

Avant-match dès 14 heures 30, coup d'envoi à 15 heures avec Thomas Jeangeorge (au stade) et Thomas Lavaud (en studio). Réagissez en direct dans l'après-match, dès 19 heures, au 03 87 52 13 13.

Le direct web

Les scores et classements en direct