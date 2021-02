DIRECT - Ligue 1 : Lorient se frotte au leader Lille, suivez le match en intégralité

Le FC Lorient reçoit Lille, ce dimanche à partir de 17h05, pour la 26e journée de Ligue 1. A la lutte pour le maintien, les Merlus sont invaincus depuis six matchs et vont tenter de poursuivre leur série face au leader lillois. Suivez le match en intégralité sur France Bleu Breizh Izel.

Lorient va-t-il enchaîner un septième match sans défaite ? Après avoir signé trois victoires et deux nuls en Ligue 1, et un succès en Coupe de France, les Merlus se frottent ce dimanche à Lille. A priori déséquilibrée entre un FCL 17e et à la lutte pour le maintien, et un LOSC 1er et à la lutte pour le titre, la rencontre ne manque pas d'intérêt pour les Lorientais. Suivez le match en intégralité sur France Bleu Breizh Izel.

