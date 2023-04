DIRECT - Ligue 1 : Le Racing club de Strasbourg en déplacement à Lens ce soir, suivez le match sur France Bleu

Déplacement compliqué pour Ismaël Doukouré et les Strasbourgeois ce soir à Lens (21h)

Pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, Strasbourg se déplace dans un des stades les plus chaud de France ce vendredi 7 avril. Direction Lens, actuel dauphin de la ligue 1, qui pourra compter sur son public et tenter de réduire l'écart avec le Paris Saint Germain. Strasbourg devra se surpasser pour tenter de prendre des points dans le nord.

Le duel des Racing avec coté Strasbourgeois l'absence de Liénard et Lemarchand, mais le club alsacien pourra compter sur les retours d'Alexander Djiku et Kevin Gameiro. Lens sera privé d'Abdul Samed, suspendu, Farinez, Cabot et Buksa sont blessés.

Prise d'antenne 20h30 pour l'avant match avec Laurent Weisskopf, Luc Dreosto et Claude Spreng, coup d'envoi 21h00.

Suivez le match en direct sur France Bleu Alsace

Suivez le match but par but

Le tour des stades de Ligue 1

Le classement du championnat

