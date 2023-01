DIRECT - Ligue 1 : le Racing Club de Strasbourg reçoit le Toulouse FC, suivez la 20e journée de Ligue 1

Le Racing Club de Strasbourg affronte le Toulouse Football Club ce dimanche à 15h00 au stade de la Meinau. Les footballeurs alsaciens sont dans une spirale positive après leur calamiteux début de saison : ils ont réussi à s'extirper de la zone de relégation grâce à leur victoire deux buts à un à Lyon .

Ce match de la 20e journée de championnat se déroule dans un contexte particulier : lundi, Roland Weller , président emblématique du Racing Club de Strasbourg entre 1994 et 1997 est décédé. Le président actuel, Marc Keller, très ému, lundi sur la page Facebook du club a rendu hommage à celui qui fut son président : « J’ai le cœur lourd. Roland Weller était un homme de valeur, un homme de parole, intègre et loyal, rigoureux, travailleur. Un Alsacien.

Lundi le club a vu son effectif s'agrandir avec la venue de deux renforts : Morgan Sanson, prêté par Aston Villa et Eduard Sobol en provenance du FC Bruges et pour trois saisons et demi. De plus, Mathieu Le Scornet a été confirmé au poste de numéro 1 par Marc Keller le weekend dernier.

Quant à la liste des départs, Ludovic Ajorque a quitté l'Alsace pour Mayence , club de Bundesliga pour onze millions d'euros.

Vivez le match sur France Bleu Alsace

Suivez le match en direct dès 14h30 sur France Bleu Alsace. Le coup d'envoi est à 15h.

