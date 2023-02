DIRECT - Ligue 1 : le Racing Club de Strasbourg se déplace à Rennes, suivez la 21e journée de championnat

Le Racing Club de Strasbourg se déplace au Roazhon Park de Rennes ce mercredi soir pour le compte de la 21e journée de Ligue 1.

Après un match chaotique qui s'est soldé par une défaite à la Meinau face à Toulouse, les Strasbourgeois ont à cœur de se relancer et se donner de l'air dans la course au maintien. Avant ce match, le Racing est 17e de Ligue 1, trois points derrière le premier non relégable, Brest.

Le Racing sort d'un mois de janvier marqué par de nombreux bouleversements , avec notamment la confirmation de Mathieu Le Scornet au poste d'entraîneur, et l'arrivée de nombreux joueurs à l'issue d'un mercato agité.

Vivez le match sur France Bleu Alsace

Suivez le match en direct dès 20H30 sur France Bleu Alsace. Le coup d'envoi est à 21H.

La rencontre minute par minute

Le tour des stades

Le classement de la Ligue 1

