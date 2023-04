DIRECT, Ligue 1 : Le RC Lens peut éloigner un concurrent direct

De retour sur le podium de Ligue 1 avant la coupure internationale, le Racing Club de Lens entame le sprint final comme un prétendant au podium final et un candidat sérieux aux places européennes. A l’heure d’aller défier le Stade Rennais de Benjamin Bourigeaud au Roahzon Park, les Lensois peuvent frapper fort et éloigner ce concurrent direct à moins de 10 journées de la fin du championnat.

Au rayon des bonnes nouvelles, Franck Haise voit le retour de blessures du défenseur argentin Facundo Médina et de son joker offensif Wesley Saïd.

ⓘ Publicité

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord avec les commentaires de Bastien Ducrocq, avant-match 20h30.

loading

loading