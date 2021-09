Dès 20 heures 30, vivez le derby Racing de Strasbourg - FC Metz sur France Bleu Lorraine, la seule radio à vous faire vivre tous les matchs du FC Metz en intégralité, et réagissez en direct dans l'après-match, dès 23 heures en appelant au 03 87 52 13 13.

DIRECT - Ligue 1 : le soleil se lèvera-t-il à l'Est ? Vivez RC Strasbourg - FC Metz sur France Bleu Lorraine

On dit que le soleil se lève à l'Est... Ce derby à Strasbourg sera-t-il l'occasion pour le FC Metz de remporter sa première victoire de la saison, et d'apporter un peu de sérénité après un nouveau match manqué, le weekend dernier, face à Troyes.

L'avant-match

à lire aussi Ligue 1 : le FC Metz à Strasbourg pour retrouver un peu de strass

Le groupe

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En conférence de presse d'avant-match, Frédéric Antonetti avait refusé d'acter les forfaits d'Opa N'Guette et de Farid Boulaya, puisque tous les deux participents aux entraînements collectifs. Ca ne voulait pas dire que les deux joueurs étaient prêts à reprendre en compétition. Ils ne sont pas présent comme N'Doram, qui en a encore pour un mois à soigner sa clavicule, et Alakouch, non retenu.

Côté Strasbourgeois, Kawashima, Diallo et le Forbachois Caci sont retenus.

Le direct radio

Avant-match dès 20 heures 30, coup d'envoi à 21 heures avec Thomas Jeangeorge (au stade) et Thomas Lavaud (en studio). Réagissez en direct dans l'après-match, dès 23 heures, au 03 87 52 13 13.

Le direct web

Les scores et classements en direct