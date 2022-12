DIRECT - Ligue 1 : Le stade de Reims accueille Rennes

Après son match nul face à Montpellier, le Stade de Reims tentera ce jeudi de se relancer lors de la 16e journée de Ligue 1. Les joueurs de Reims reçoivent Rennes au stade Delaune. Les Rouge et Blanc sont 11e du classement, alors que le stade Rennais est dans le trio de tête. Le Stade de Reims veut poursuivre la série de six matches sans défaite entamée avant la trêve avec son nouvel entraîneur Will Still .

Le match est à vivre en direct sur France Bleu Champagne-Ardenne avec les commentaires d'Alexandre Audabram. Le coup d'envoi de la rencontre est à 19h.

