Ligue 1 (J1) : le Stade de Reims débute mal sa saison après sa lourde défaite à Marseille (4-1)

C'est un début très compliqué. Le Stade de Reims a perdu face à l'Olympique de Marseille ce dimanche 7 août (4-1), en clôture de la 1ère journée de Ligue 1.

Le résumé du match

Les choses ont d'ailleurs mal commencé avec l'ouverture du score marseillaise dès la 12e minute. Sur un centre de Jonathan Clauss, c'est Wout Faes, le défenseur rémois qui trompe son propre gardien (1-0, 12e). On pensait se diriger vers ce score à la mi-temps. Mais l'exploit individuel et le numéro de Nuno Tavares dans la surface stoppe net les espoirs rémois. La frappe du Portugais termine dans le petit filet de Patrick Pentz (2-0, 45e).

En seconde période, les Rémois reviennent avec plus d'envie, sans être réellement dangereux. Les Marseillais se contentent de gérer leur avance au tableau d'affichage. Il alourdissent même le score par Luis Suarez, après un cafouillage dans la surface rémoise (3-0, 74e).

Motif d'espoir, les Rémois finissent bien la rencontre et marquent même un but par l'intermédiaire du nouvel attaquant rouge et blanc, Folarin Balogun. L'Anglais de 21 ans, prêté par Arsenal, place sa tête sur une mauvaise relance marseillaise (3-1, 83e). Touchés, les Marseillais terminent bien leur match. Luis Suarez marque un doublé dans les toutes dernières minutes de la rencontre (4-1, 92e).

Les joueurs d'Oscar Garcia devront en tout cas montrer un tout autre visage dès la semaine prochaine, avec la réception à Delaune du Clermont Foot.

La feuille de match

Les résultats de la 1re journée de Ligue 1

Le classement du championnat de Ligue 1