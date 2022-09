DIRECT - Ligue 1 : le Stade de Reims reçoit Monaco, suivez la 8e journée de championnat

Après une défaite 1-0 à Toulouse le 11 septembre et un match marqué par deux cartons rouges (Alexis Flips sur le terrain et l'un des adjoints de Will Still, sur le banc), le Stade de Reims doit se ressaisir. Descendus à la 16e place du classement, les Rémois reçoivent ce dimanche Monaco, 7e, qui reste sur une victoire contre Lyon (2-1).

Vivez le match avec France Bleu Champagne Ardenne

Coup d'envoi de la rencontre Stade de Reims-Monaco à 13h00. Commentaires d'Alexandre Audabram et Julien Lampin.

