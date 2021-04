DIRECT - Ligue 1 : les Grenats pétillent-ils toujours? Vivez Stade de Reims - FC Metz sur France Bleu Lorraine

Dès 14 heures 30, vivez le déplacement du FC Metz à Reims sur France Bleu Lorraine, seule radio à vous faire vivre tous les matchs du FC Metz en intégralité, et réagissez en direct dans l'après-match, dès 17 heures.

Un peu de répit ? Le FC Metz, dixième de la Ligue 1, se rend à Reims, douzième, pour une rencontre entre deux équipes qui n'ont rien d'autre à espérer de leur fin de saison que de bien la terminer.

Un peu de répit car, depuis un mois, le FC Metz enchaînait les gros adversaires. Lille, Monaco à deux reprises et Rennes. Que des équipes qui ont, vont, ou on été tout récemment concernées par la Ligue des champions. Les Grenats l'ont chèrement payé, perdant leur trois dernières rencontres et quittant la coupe de France.

Pas récompensés de leurs efforts en coupe à Monaco puis contre Lille, les Grenats veulent maintenant retrouver le succès ? Retrouveront-ils un peu de pétillant en Champagne ? Reims est une équipe de contraste : huit rencontres de championnat sans défaite, mais une grande majorité de nuls. Aucune défaite à Delaune depuis quasiment cinq mois mais aucune victoire lors des trois derniers mois.

L'avant-match

Le groupe

Au FC Metz, pas d'absence en plus de celles attendues (Pajot, Tchimbembé, N'Doram, N'Guette et Niane)

Le Stade de Reims peut compter sur son meilleur buteur, Dia, mais est privé de deux titulaires suspendus : le défenseur central Faes et les milieux Cassama. Au milieu toujours, Berisha est blessé.

Le direct radio

Avant-match dès 14 heures 30, coup d'envoi à 15 heures avec Thomas Jeangeorge (au stade) et Thomas Lavaud (en studio). Réagissez en direct dans l'après-match, dès 17 heures, au 03 87 52 13 13.

Le direct web

Les scores et classements en direct