DIRECT - Ligue 1 (J12) : suivez le match du FC Lorient contre Montpellier sur France Bleu

Lorient est dans le dur. A tel point que le FCL, qui n'a plus gagné depuis plus d'un mois et son succès à Reims, est en position de barragiste depuis son lourd revers à Lille (4-0) le week-end dernier. Et c'est encore un gros morceau qui attend les Merlus. C'est Montpellier, 4e du classement, qui se présente au Moustoir ce dimanche à 15h pour la 12e journée de Ligue 1.

Portes ouvertes au Moustoir : il faut y mettre fin

Un Moustoir où les joueurs de Christophe Pelissier ne gagnent plus depuis leur succès initial face à Strasbourg pour la 1re journée. Depuis, Lens, Marseille et Nantes sont venus s'y imposer alors que Lyon a décroché le nul. Promus en L1, les Merlus doivent retrouver le chemin de la victoire pour avancer vers le maintien. Sauf que le MHSC reste lui sur trois victoires de rang... Suivez le match en intégralité sur France Bleu Breizh Izel.

Le direct texte

La 12e journée

Le classement