DIRECT - Ligue 1 : suivez le déplacement du FC Lorient à Angers

Le FC Lorient joue à Angers ce dimanche à 15h pour la 13e journée de Ligue 1. Le FCL, avec quatre défaites et un nul en cinq matchs, va tenter de se relancer sur une pelouse où le SCO n'a gagné que deux fois cette saison. Suivez le match sur France Bleu Breizh Izel.

Une équipe en mal de victoire peut-elle l'emporter chez une équipe en mal de succès à domicile ? C'est tout l'enjeu du déplacement du FC Lorient à Angers, ce dimanche à 15h, pour la 13e journée de Ligue 1.

Le FCL, et ses quatre défaites et un nul lors des cinq dernières sorties, va tenter de repartir de l'avant sur une pelouse où le SCO est lui-même en difficulté. Car Angers, en cinq matchs, ne s'y est imposé que deux fois, avant d'être tenu en échec par Metz et de flancher face à Nice (0-3) puis Lyon (0-1). Suivez le match en direct sur France Bleu Breizh Izel.

