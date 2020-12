DIRECT - Ligue 1 : Match compliqué pour le RC Lens contre Montpellier

Le Racing Club de Lens reçoit le Montpellier Hérault SC pour la 14e journée de Ligue 1. Montpellier qui lutte pour les places européennes, face à des Lensois qui s'éloignent de match en match de la lutte pour le maintien et s'affirment comme une équipe de Ligue 1. Coup d'envoi à 21h00.

Les Sang-et-Or porteront exceptionnellement de nouvelles couleurs, retour au noir et vert à l'occasion de la Sainte Barbe (4 décembre). Franck Haise peut compter sur la quasi-totalité de son effectif, comme Fofana qui monte en puissance. Seuls Doucouré et Gradit sont suspendus pour accumulation de cartons jaunes.

Le MHSC de son côté peut compter sur le retour d'Andy Delort, absent face au PSG la semaine dernière.

Coup d'envoi du match à 21h00, Sylvain Charley et Eric Sikora aux commentaires sur France Bleu Nord.