DIRECT - Ligue 1 : les Grenats à Angers pour éloigner le danger ! Vivez Sco - FC Metz sur France Bleu Lorraine

Dès 14 heures 30, vivez le déplacement du FC Metz à Angers pour le compte de la 9e journée de Ligue 1 de football sur France Bleu Lorraine. Et réagissez en direct dans l'après-match en appelant le 03 87 52 13 13.

Le FC Metz est bien mieux en point, et en points, après sa victoire à Brest. Il a quitté la dernière place du classement de la Ligue 1 pour s'installer à celle de barragiste (18e) ce qui, toutefois, n'est pas une fin en soi, et ne doit être qu'une étape dans l'accession vers une place plus conforme aux ambitions du club.

Les Grenats ont une belle occasion de prendre un peu plus leur distance avec la zone rouge juste avant d'aborder la seconde trêve de la saison. Brest (19e) a encore perdu à Nice, et Saint-Etienne (20e) a un derby bien compliqué à aborder contre Lyon. A condition de réussir un résultat à Angers, impressionnant en tout début de saison mais plus à la peine depuis quatre journées.

Le groupe

Le FC Metz, qui aligne à nouveau quatre défenseurs depuis deux journées, sera privé de deux d'entre eux. Le latéral droit Delaine es blessé et l'axial Kouyaté est suspendu. Heureusement, Bronn est de retour de suspension

Avant-match dès 14 heures 30, coup d'envoi à 15 heures avec Thomas Jeangeorge (au stade Raymond-Kopa) et Thomas Lavaud (en studio). Réagissez en direct dans l'après-match, dès 17 heures, au 03 87 52 13 13.

