DIRECT - Ligue 1 : vivez le match crucial du FC Metz à Bordeaux sur France Bleu Lorraine

En Gironde, Metz joue très gros !

C'est un petit miracle que, malgré une fiche de 23 maigres points pris en 30 journées de Ligue 1, les espoirs de maintien du FC Metz ne se soient pas encore envolés. Au contraire, ils pourraient même refleurir si les Grenats négocient bien la séquence de quatre rencontres à venir, face à des adversaire à leur portée.

La première, à Bordeaux, est cruciale. Rien ne sera acquis en cas de résultat positif. En revanche, on n'ose imaginer les conséquences mentales qu'aurait une nouvelle défaite face à la seule équipe que les Messins parviennent encore à laisser derrière eux au classement...

Ils font leur retour : Kouyaté et Pajot (fin de suspension) ainsi que Traoré (fin de blessure). Ils sont absents : Centonze, Maïga et Udol (blessés) ; Ba, Joseph, Lacroix, Mbengué, Niakaté et Oberhauser (non retenus)

Avant-match dès 12 heures 30, coup d'envoi à 13 heures avec Thomas Jeangeorge (au stade) et Thomas Lavaud (en studio). Réagissez en direct dans l'après-match, dès 15 heures, au 03 87 52 13 13.

