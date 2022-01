DIRECT - Ligue 1 : vivez FC Metz - RC Strasbourg en direct sur France Bleu Lorraine

Dès 14 heures 30, vivez FC Metz - Strasbourg sur France Bleu Lorraine, seule radio à vous faire vivre tous les matchs du FC Metz en intégralité, et réagissez en direct dans l'après-match, dès 17 heures.

Pour son premier match de 2022, le FC Metz accueille son voisin Strasbourg, devant 5.000 spectateurs. Si l'on excepte le couac de Bergerac en coupe de France, Les Grenats ont plutôt bien terminé l'année civile 2021 en prenant quatre points lors des deux dernières journées : un bon nul à Lyon pour bonifier la victoire de Lorient. Il faudra faire fi des très nombreuses absences pour poursuivre cette série, et se racheter après le match aller.

L'avant-match

à lire aussi Ligue 1 : malgré de nombreux absents, le FC Metz veut prendre sa revanche contre Strasbourg

Le onze

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le FC Metz devrait s'aligner en 5-2-3, avec la première titularisation de plusieurs joueurs : le jeune et prometteur William Mickelbrencis dans le couloir droit, la recrue Jean-Armel Kana-Biyik en défense centrale (aux côtés d'Amadou Mbengue préféré à Sikou Niakaté) ainsi que Warren Tchimbembé au milieu de terrain (en soutient de Boubacar Traoré dont le rôle pourrait ressembler à celui de Farid Boulaya).

Malgré ses craintes, Frédéric Antonetti a bien pu inscrire vingt noms sur la feuille de match grâce aux renforts des jeunes Lenny Lacroix et Noah Zilliox. Opa Nguette et Papa Ndiaga Yade, touchés par le Covid, sont rétablis.

Absents : Centonze, N'Doram et Udol (blessés) ; Alakouch, Boulaya, Bronn, Kouyaté, Maïga, Oukidja et Sarr (CAN)

Le direct radio

Avant-match dès 14 heures 30, coup d'envoi à 15 heures avec Thomas Jeangeorge et Gaby Dalvit (au stade) et Arthur Blanc (en studio). Réagissez en direct dans l'après-match, dès 17 heures, au 03 87 52 13 13.

Le direct web

Les scores et classements en direct