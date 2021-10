DIRECT - Ligue 1 : faire renaître l'espoir à Halloween ! Vivez FC Metz - St-Etienne sur France Bleu Lorraine

Dès 16 heures 30, vivez FC Metz - AS Saint-Etienne sur France Bleu Lorraine, seule radio à vous faire vivre tous les matchs du FC Metz en intégralité, et réagissez en direct dans l'après-match, dès 19 heures.

Halloween est bien effrayant cette année ! Le FC Metz, 19e et avant-dernier, affronte l'AS Saint-Etienne, 20e, pour la 12e journée de la Ligue 1. Un tournant dans la saison des deux équipes qui peuvent espérer repartir sur un nouveau cycle en cas de victoire, ou s'enfoncer plus encore dans les doutes en cas de nouvelle défaite.

L'avant-match

Le groupe

Deux absents seulement ! Il faut remonter à la 7e journée pour trouver trace d'un si faible total avant un match. Les forfaits concernent cette fois-ci, contrairement aux précédentes, des joueurs non titulaires (Niakaté et Joseph). Pour la première fois de la saison, l'équipe type pourrait donc être alignée. Udol, en grande souffrance lors des dernières rencontres, n'a pas été retenu comme Alakouch, Traoré et Tchimbembé.

Côté stéphanois, 23 joueurs ont été retenus. Un groupe élargi pour faire face à l'incertitude entourant Whabi Khazri. L'auteur de six des onze buts stéphanois figure bien dans le groupe.

Le direct radio

Avant-match dès 16 heures 30, coup d'envoi à 17 heures avec Thomas Lavaud et Gaby Dalvit (au stade) et Léo Limon (en studio). Réagissez en direct dans l'après-match, dès 19 heures, au 03 87 52 13 13.

Le direct web

Les scores et classements en direct