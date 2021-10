DIRECT - Ligue 1 : des Grenats sans défense ? Vivez FC Metz - Stade Rennais France Bleu Lorraine

Disons-le de suite, le FC Metz n'aborde pas cette rencontre sous les meilleures auspices...

Résté englué à la 18e place du classement parce qu'il a encaissé un nouveau but dans les arrêts de jeu de la seconde période à Angers avant la trêve, il retrouve Saint-Symphorien, où il n'a plus gagné depuis janvier 2021.

Et il le fait... sans défense ! Centonze, Bronn et Maïga, tous trois suspendus pour une accumulation de cartons, rejoignent l'interminable liste des absents sur blessure (Kouyaté, Delaine et Niakaté derrière ; Joseph et Niane devant).

Peu solide quand il est complet, le FC Metz en est à espérer que les remplaçants alignés contre Rennes lui apporte un petit supplément d'âme contre Rennes, décevant 12es. Que Mbengue confirme sa belle première, qu'Udol se reprennent après le cauchemar qu'il a vécu à Angers, que N'Doram et la recrue Jemerson puissent, au moins, tenir un peu le rythme lors de ce qui devrait être leur première rencontre depuis bien longtemps !

L'avant-match

Le groupe

Comptons les présents, ça ira plus vite ! Kévin N'Doram réintègre le groupe qu'il avait quitté, sur blessure, après la 2e journée mi-août. Première pour Jemerson, recruté la semaine dernière. Mikelbrancis et Lacroix viennent renforcer une défense décimée. En attaque, retour dans le groupe de Sabaly.

Le direct radio

Avant-match dès 14 heures 30, coup d'envoi à 21 heures avec Thomas Jeangeorge et Sébastien Meyer (au stade) et Thomas Lavaud (en studio). Réagissez en direct dans l'après-match, dès 17 heures, au 03 87 52 13 13.

Le direct web

Les scores et classements en direct