DIRECT - Ligue 1 : Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce ! Vivez FC Metz - PSG sur France Bleu Lorraine

Deux clubs que tout oppose en ce début de saison. Le FC Metz, 20e et dernier, sans victoire, pire défense de la Ligue 1 après six journées. Le Paris Saint-Germain, leader qui n'a pas lâché le moindre point, meilleure attaque du championnat. Très inquiétants à Strasbourg, ou contre Troyes, les Grenats ont tout intérêt à montrer un beau visage contre l'ogre parisien, afin de préparer le mieux possible un très important match, dimanche, à Brest.

L'avant-match

à lire aussi Ligue 1 : le FC Metz risque gros contre le PSG, même privé de Messi

Le groupe

Deux retours porteurs d'espoirs. Ceux de Farid Boulaya et d'Opa N'Guette, présents pour la première fois dans un groupe que quitte Lenny Joseph. Thomas Delaine est forfait puisqu'il souffre du pied.

Côté Parisien manquent Messi (contusion osseuse),Verratti (blessé), Bernat, Kurrawa et Sergio Ramos (reprise)

