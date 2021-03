DIRECT - Ligue 1 : redevenir roi à Saint-Symphorien ! Vivez FC Metz - Stade Rennais sur France Bleu Lorraine

Dès 12 heures 30, vivez la rencontre FC Metz - Stade Rennais sur France Bleu Lorraine, seule radio à vous faire vivre tous les matchs du FC Metz en intégralité, et réagissez en direct dans l'après-match, dès 15 heures.

La Bretagne, ça vous gagne ! Le FC Metz, septième de la Ligue 1 avant de recevoir le Stade Rennais pour la 30e journée, ne s'est plus imposé chez lui depuis presque deux mois, contre le FC Nantes.

Cette victoire 2-0, le 24 janvier, est la seule de l'année civile. Les Grenats n'ont recueilli que six points en six réceptions. Retrouver la victoire permettrait de garder à distance l'adversaire du jour, huitième et qui, lui, rêve publiquement de qualification européenne.

L'avant-match

Le groupe

Pas d'absence supplémentaire à venir s'ajouter à celles attendues (Oukidja purge son troisième match de suspension, N'Doram en phase de reprise, Niane et N'Guette convalescents, Tchimbembé récemment opéré). Centonze et Kouyaté reviennent de suspension.

Le Stade Rennais est privé de Grenier, blessé.

Le direct radio

Avant-match dès 12 heures 30, coup d'envoi à 13 heures avec Thomas Jeangeorge et Gaby Dalvit (au stade) et Thomas Lavaud (en studio). Réagissez en direct dans l'après-match, dès 15 heures, au 03 87 52 13 13.

Le direct web

Les scores et classements en direct