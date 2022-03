DIRECT - Ligue 1 : vivez Stade Rennais - FC Metz sur France Bleu Lorraine

Encore dix matchs pour sauver sa peau. Et, ce dimanche, un gros défi est au programme du FC Metz, sans victoire depuis le 16 janvier, ni but marqué depuis le 13 février ! Place à Rennes, l'anti-Metz, qui enchaîne succès et buts inscrits. S'ils sortent un très gros match, malgré un nombre d'absents encore bien grand, les Grenats auront une petite chance de profiter du faux-pas de Saint-Etienne, et de se rapprocher de la place de barragiste, occupée par les Verts.

L'avant-match

à lire aussi Ligue 1 : le FC Metz en grand danger à Rennes

Le groupe

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Alors que Frédéric Antonetti avait annoncé qu'il serait disponible, Thomas Delaine ne figure pas dans le groupe, comme Vincent Pajot (3e match de suspension purgé sur 4), Fabien Centonze, Jean-Armel Kana-Biyik, Habib Maïga et Boubacar Traoré (blessés).

Ibrahim Amadou revient de suspension.

Le direct radio

Avant-match dès 14 heures 30, coup d'envoi à 15 heures avec Thomas Jeangeorge (au Roazhon-Park) et Thomas Lavaud (en studio). Réagissez en direct dans l'après-match, dès 23 heures, au 03 87 52 13 13.

Le direct web

Les scores et classements en direct