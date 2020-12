DIRECT - Ligue 1 : suivez FC Lorient - Nîmes en intégralité

Le FC Lorient accueille Nîmes, ce dimanche à 15h, pour la 14e journée de Ligue 1. Relégable, le FCL va tenter de mettre fin à une série de six matchs sans victoire et de revenir à hauteur de son adversaire du jour, également mal classé. Suivez la rencontre en intégralité.

Le FC Lorient entraîné par Christophe Pelissier reste sur six matchs sans victoire et plus de six matchs sans but marqué

Le FC Lorient va-t-il retrouver le chemin de la victoire ? Actuellement relégable (18e), le FCL reste sur une série de six matchs sans victoire (cinq défaites et un nul) dont quatre revers consécutifs, et accueille Nîmes, 16e et autre mal classé, pour la 14e journée de Ligue 1 ce dimanche à 15h.

Aucun but depuis plus de six matchs

Les Merlus, en grandes difficultés à domicile (1 victoire, 1 nul et 4 défaites), devront pour ça retrouver le chemin des filets qu'ils n'ont plus fait trembler depuis plus de six matchs. Condition sine qua non pour espérer revenir à hauteur de Nîmois très irréguliers depuis le début de la saison. Suivez Lorient - Nîmes en intégralité sur France Bleu.

