DIRECT - Ligue 1 : Suivez la rencontre entre le FC Metz et Lorient

C'est une sorte de nouveau départ. En recevant le FC Lorient, lors de la 6e journée de Ligue 1, le FC Metz entame une série de matchs bien plus abordables sur le papier que celle qu'il vient d'achever.

Contre Lorient, puis Angers, Saint-Etienne et Nîmes après la trêve, les Grenats (17e) peuvent confirmer leur vitesse de croisière. Un troisième résultat positif de suite après ceux de Reims et Marseille, non sans de gros regrets, et ils s'éloigneraient de la zone rouge.

A Saint-Symphorien, face à des Merlus promus (16e) qui peinent à trouver un équilibre entre efficacité offensive et solidité défensive, Metz devra prendre le dessus.

Les Grenats enregistrent le retour de Vincent Pajot, mais devront faire sans Farid Boulaya, suspendu.

