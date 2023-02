DIRECT - Ligue 1 : suivez la rencontre Nantes-OM en direct !

C'est un match qui se jouera à guichets fermés ce mercredi soir. L'OM, troisième au classement, se déplace à Nantes (13ème) pour la 21ème journée de Ligue 1. L'effectif est quasiment au complet côté marseillais : Jonathan Clauss et Pau Lopez sont de retour de blessure. France Bleu Provence vous offre une nouvelle possibilité pour vivre au plus près les rencontres de l'Olympique de Marseille !

Soirée spéciale sur France Bleu Provence et live commenté

Alors que le mercato hivernal s'est clôturé ce mardi 31 janvier par la signature à la dernière minute de l'attaquant portugais Vitinha contre plus de 30 millions d'euros, l'OM se déplace ce mercredi soir au Stade de la Beaujoire pour un match à guichets fermés. Un choc à suivre en direct sur France Bleu Provence avec Bruno Blanzat et Fabien Laurenti aux commentaires.

Pour suivre la rencontre entre l'OM et le FC Nantes, suivez le live sur France Bleu Provence. Ne loupez pas les statistiques et les informations clés de la rencontre, en plus des commentaires audio en direct.

