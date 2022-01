DIRECT - Ligue 1 : suivez le derby FC Metz - Racing Club de Strasbourg

Le Racing Club de Strasbourg est attendu à Metz ce dimanche 09 janvier à 15h pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Un derby de l'Est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Alsace. Avant-match dès 14h30.

Le Racing Club de Strasbourg se déplace à Metz pour le derby de l'Est.

Le FC Metz était venu à la Meinau le 17 septembre 2021 pour le match allé. Une rencontre qui s'était soldée par une victoire des Strasbourgeois 3 buts à 0.

Malgré un contexte différend, marqué par l'absence de joueurs dans l'effectif du Racing Club de Strasbourg suite au covid pour le gardien Matz Sels, par la CAN pour Alexander Djiku et Habib Diallo ou encore pour opération pour Maxime Le Marchand, les joueurs de Julien Stéphan parviendront-il à écraser une nouvelle fois les Messins actuellement 18e du classement de Ligue 1 ?

Des joueurs qui ne pourront pas non plus compter sur le soutien de leurs fidèles supporters, dont le déplacement est empêché par la crise sanitaire et l'application de nouveau d'une jauge de 5000 personnes pour tous les rassemblements en extérieur.

Le coup d'envoi du match sera donné à 15h.

Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Alsace

