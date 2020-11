DIRECT - Ligue 1 : suivez le match du Racing Club de Strasbourg à Reims

Pour la 9e journée de Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg se déplace à Reims, ce dimanche. Suivez la rencontre en direct sur France Bleu Alsace et francebleu.fr. Coup d'envoi à 15h.

Un match de mal classés qui veulent tous deux capitaliser sur une victoire. Voilà comment on peut résumer la rencontre de ce dimanche, entre le Racing Club de Strasbourg et le Stade de Reims. Après leur victoire sur Brest 3-0 lors de la 8e journée de championnat, les Alsaciens aimeraient que "tous les matchs ressemblent à celui-là". Tandis que Reims s'est imposé pour la première fois à Montpellier, sur le score de 4 à 0. Les deux équipes sont au coude à coude au classement de Ligue 1 : le Racing 18e et Reims 19e.

Ce match se déroule dans le climat très particulier du reconfinement en France, d'autant que l'entraîneur Thierry Laurey, son adjoint Fabien Lefèvre et le milieu de terrain Jean-Eudes Aholou ont été testés positifs au Covid-19 et placés à l'isolement, ce qui les empêche d'assister à la rencontre.

Stade de Reims - Racing Club de Strasbourg au stade Delaune : coup d'envoi à 15h, pour la 9e journée de Ligue 1. Suivez la rencontre sur France Bleu Alsace avec les commentaires de Luc Dreosto et sur francebleu.fr.

