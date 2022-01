Le Racing Club de Strasbourg joue à Clermont ce mercredi, en match en retard de la 19e journée de Ligue 1. Le match, prévu le 22 décembre 2021, avait été reporté à cause du brouillard. Suivez la rencontre en direct sur France Bleu Alsace et francebleu.fr.

DIRECT - Ligue 1 : suivez le match entre Clermont et le Racing Club de Strasbourg

Le Racing est de retour à Clermont ce mercredi, pour disputer sa rencontre de la 19e journée de Ligue 1. Initialement prévu le 22 décembre, le match avait dû être reporté à cause du brouillard. Après une victoire renversante sur Montpellier en championnat et leur succès dans le derby de l'Est face à Metz, les footballeurs strasbourgeois comptent bien enchaîner. S'il remportaient la rencontre à Clermont, ils pourraient se retrouver seuls quatrièmes du championnat.

Ecoutez le match Clermont - Strasbourg

Coup d'envoi de la rencontre Clermont - Racing Club de Strasbourg à 19h. La soirée sport débute à 18h30, avec Luc Dreosto.

Le match minute par minute

Le classement de la Ligue 1