DIRECT - Ligue 1 : suivez le match au sommet OM - Monaco

Un nouveau but de Samuel Gigot à partager avec les supporters marseillais ?

France Bleu Provence vous offre une nouvelle possibilité pour vivre au plus près les rencontres de l'Olympique de Marseille !

Le direct audio (commentaires : Bruno Blanzat et Fabien Laurenti)

Le direct en live texte

À l'occasion de la 20e journée face à l'AS Monaco ce samedi 28 janvier, suivez le match en live texte, avec le descriptif des principales actions. Vous êtes dans les transports ? Ne loupez pas les statistiques et les informations clés de la rencontre, en plus des commentaires audio en direct assurés par Bruno Blanzat et notre consultant, l'ancien défenseur olympien Fabien Laurenti.

