DIRECT - Ligue 1 : suivez le match Racing Club de Strasbourg - Lorient

Quasiment assuré de son maintien en Ligue 1, le Racing club de Strasbourg reçoit à la Meinau ce dimanche 23 mai 2021 le FC Lorient. Coup d'envoi à 21h. Suivez le match en direct sur France Bleu Alsace et francebleu.fr.

Le Racing Club de Strasbourg reçoit le FC Lorient à la Meinau dans le cadre de la 38e et dernière journée de Ligue 1

La saison de Ligue 1 touche à sa fin avec une 38e et dernière journée à domicile pour le Racing Club de Strasbourg qui reçoit à la Meinau le FC Lorient.

Même si une relégation reste possible pour les Strasbourgeois en cas de défaite face à Lorient, la saison prochaine s'annonce plutôt au sein de l'élite pour les Bleu&Blanc. Le scénario catastrophe, pour cette dernière journée de championnat, serait une victoire de Lorient et une défaite du PSG face à Brest, qui conduirait le Racing à la 18e place et donc barragiste.

Le Racing est actuellement 15e suivi à la 16e place de Brest et à la 17e de Lorient. Les trois équipes ont toutes 41 points.

Suivez le match en direct sur France Bleu Alsace

Coup d'envoi de Strasbourg-Lorient à 21h. Vivez la rencontre sur France Bleu Alsace, avec les commentaires de Luc Dreosto. La soirée sport débute à 20h30.

