DIRECT - Ligue 1 : suivez le match Reims - Lens

Reims reçoit Lens ce dimanche pour la 36e journée de championnat de Ligue 1. Coup d'envoi du match à 15h. La rencontre est à vivre sur France Bleu Champagne-Ardenne et Francebleu.fr.

Et si on enchaînait ? Après une victoire 2 buts à 1 à Lorient le 1er mai, Reims reçoit le RC Lens ce dimanche pour l'un des chocs de la 36e journée de Ligue 1. Les Nordistes sont 8e du championnat avec 55 points, les Marnais 12e avec 43 points et les deux équipes ont à coeur de bien boucler la fin de saison, d'autant que Lens n'a pas abandonné l'espoir de décrocher une place européenne.

Stade de Reims - Racing Club de Lens : dimanche 8 mai à partir de 15h.

Vivez le match avec France Bleu Champagne-Ardenne

