DIRECT - Ligue 1 : un match à la vie, à l'armor ? Vivez Stade Brestois - FC Metz sur France Bleu Lorraine

Dès 14 heures 30, vivez Stade Brestois - FC Metz sur France Bleu Lorraine, seule radio à vous faire vivre tous les matchs du FC Metz en intégralité, et réagissez en direct dans l'après-match, dès 17 heures.

Et si la saison du FC Metz commençait dans le Finistère ?

Les Grenats ont retrouvé de la vie, mercredi, malgré la cruelle défaite dans les toutes dernières secondes contre le Paris Saint-Germain. Désormais, ils doivent confirmer et commencer leur récolte de points à Le Blé. Seule condition pour sortir de la zone rouge. Ce qu'ils n'avaient pas su faire après avoir tenu le champion en titre, Lille, en échec en tout début de saison.

La zone rouge, leur adversaire du jour en est tout proche. Un bis repetita de la saison dernière (mené 2-1, le FC Metz avait totalement renversé la situation dans le dernier quart d'heure) serait bienvenu.

L'avant-match

Le groupe

Chaud derrière ! Exclu contre Paris, Dylan Bronn est suspendu et Thomas Delaine est toujours forfait sur blessure (pied). Ce sont les seules absences, en plus de celle de N'Doram. Boulaya et N'Guette sont retenus pour une seconde rencontre consécutive, tandis que le jeune Mbengue réapparait dans le groupe (il avait déjà été retenu pour le match de Clermont).

Le direct radio

Avant-match dès 14 heures 30, coup d'envoi à 21 heures avec Thomas Jeangeorge (au stade Francis-Le Blé) et Thomas Lavaud (en studio). Réagissez en direct dans l'après-match, dès 17 heures, au 03 87 52 13 13.

Le direct web

Les scores et classements en direct