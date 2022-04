DIRECT - Ligue 1 : Pâques au tison ? Vivez FC Metz - Clermont Foot en direct sur France Bleu Lorraine

Dès 14 heures 30, vivez FC Metz - Clermont sur France Bleu Lorraine, seule radio à vous faire vivre tous les matchs du FC Metz en intégralité, et réagissez en direct dans l'après-match, dès 23 heures.

Maintenir ses chances de survie en vie. Ni plus, ni moins.

S'il inflige au Clermont Foot une sixième défaite de suite, le FC Metz, lanterne rouge de la Ligue 1, reviendrait à deux points de la place de barragiste occupée par son adversaire du jour. S'il perd, cette même 18e place s'éloignerait à... sept points avec encore cinq rencontres à disputer derrière.

Cette rencontre de la 32e journée est si importante qu'il est impossible de passer au travers comme les Grenats l'ont fait en début de rencontre, puis en seconde mi-temps, dimanche à Bordeaux.

L'avant-match

Le groupe

Fali Candé absent (cheville), William Mickelbrencis réintègre le groupe. Habib Maïga (qui en aura pour plus de quatre semaines) et Fabien Centonze sont en phase de reprise. Udol est à Clairefontaine pour son quatrième mois de rééducation. Enfin, Sikou Niakaté, Adama Mbengué et Lenny Joseph n'ont pas été retenus.

Le Clermont Foot est privé de trois défenseurs habituellement titulaires : les axiaux Alidu Seidu (suspendu) et Cédric Houtondji (blessé) ainsi que le latéral gauche Vital N'Simba (blessé). Jason Berthomier, le milieu de terrain, est aussi absent sur blessure.

Le direct radio

Avant-match dès 14 heures 30, coup d'envoi à 15 heures avec Thomas Lavaud et Gaby Dalvit (au stade Saint-Symhorien) et Arthur Blanc (en studio). Réagissez en direct dans l'après-match, dès 17 heures, au 03 87 52 13 13.

Le direct web

