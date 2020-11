DIRECT - Ligue 1 : vivez FC Metz - Dijon en direct sur France Bleu Lorraine

Et maintenant, le Top 5 de la Ligue 1 ? Le FC Metz, fort de ses quinze points pris sur les dix-huit derniers en jeu, et d'une série de trois victoires consécutives à Saint-Symphorien, peut légitimement y croire.

Même les blessures et faits de jeu n'ont pas mis à mal sa solidité défensive à Nîmes, lors de la précédente journée. La sérénité certaine qui se dégage de cette équipe se traduit dans ces séries en cours de 233 minutes sans encaisser de but, et de quatre matchs entiers sans en encaisser dans le jeu.

Si le FC Metz parvient à s’accommoder du tout premier huis-clos de la saison dans son stade, s'il ne tombe pas dans la facilité en cours de rencontre comme l'avait déploré Frédéric Antonetti à Nîmes, s'il est au niveau qui est le sien depuis deux mois, le FC Metz a toutes les armes pour se jouer de Dijon, lanterne rouge écarlate de la Ligue 1, pire attaque (de loin) de ce championnat, et auteur d'un remue-ménage interne dans la semaine.

Le groupe

Exclu à Nîmes, Udol est suspendu et sera remplacé, sur le flanc gauche de la défense, par Delaine. En charnière, Boye fait son retour et devrait retrouver sa place malgré la prestation convaincante de Kouyaté lors de la dernière journée. Au milieu, Maïga devrait évoluer en sentinelle puisque Pajot est encore forfait sur blessure.

Le Dijon FCO aussi est touché par plusieurs absences et suspensions.

L'avant-match

Avant-match dès 14 heures 30 avec Thomas Jangeorge et Gabi Dalvit (au stade) et Thomas Lavaud (en studio). Coup d'envoi à 15 heures et après-matchs dès la fin de la rencontre.

