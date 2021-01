DIRECT - Ligue 1 : vivez FC Metz - FC Nantes sur France Bleu Lorraine

Qui croque un lion peut bien croquer un canari... Proverbe messin. Sept jours après s'être imposé (1-0) sur le terrain de l'Olympique Lyonnais, le FC Metz espère confirmer, chez lui, face au FC Nantes et, ainsi, se maintenir dans la première partie du classement de la Ligue 1 et recoller à un point de l'OM, 6e.

Avant cette 21e journée, les Grenats sont toujours autant gênés par les blessures mais la victoire de la semaine dernière a démontré, une fois encore, que cette équipe pouvait passer outre, même chez un prétendant au titre, si elle ajoutait, à sa solidité défensive, une bonne dose d'impact et d'agressivité dans les duels.

Concernant ce dernier point, l'absence de dernière minute de Habib Maïga, contrôlé positif à la Covid-19, est une mauvaise nouvelle mais pas au point de se mettre à douter avant de recevoir un FC Nantes, 17e, qui ne perd plus depuis que Raymond Domenech l'a pris en main, mais qui ne gagne toujours pas non plus.

L'avant-match

Le groupe

Habib Maïga est le troisième messin contrôlé positif à la Covid-19 et est donc placé à l'isolement. Touché musculairement à Lyon, Thomas Delaine est forfait, comme Mamadou Fofana. Vincent Pajot et Kevin N'Doram sont toujours en phase de reprise, Ibrahima Niane toujours en convalescence.

Le direct radio

Avant-match dès 14 heures 30, coup d'envoi à 15 heures avec Thomas Jeangeorge, Gaby Dalvit (au stade) et Thomas Lavaud (en studio). Réagissez en direct dans l'après-match, dès 17 heures, au 03 87 52 13 13.

Le direct web

