DIRECT - Ligue 1 : vivez FC Metz - OGC Nice sur France Bleu Lorraine

Malgré de très nombreux absents, le FC Metz est enfin sorti de la zone rouge grâce à sa victoire à Reims. Une première depuis la fin de l'été. 16es, les Grenats sont encore sous la menace de Lorient (18e et barragiste) et Bordeaux (19e et premier relégable), et doivent désormais prendre leur distance avec les dernières places. Contre Nice, pourtant deuxième et meilleure défense de Ligue 1 à l'extérieur avant le début de cette 22e journée, ils chercheront donc à enchaîner.

L'avant-match

Le groupe

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Frédéric Antonetti a retenu 21 joueurs, dont Amadou et Mafuta pour la première fois. Centonze, Oukidja et Boulaya signent leur retour.

Absents : Alakouch, Bronn, Kouyaté, Maïga et Sarr (CAN). de Préville, Jemerson, Ndoram et Udol (blessés) . Guèye (choix)

Le direct radio

Avant-match dès 12 heures 30, coup d'envoi à 13 heures avec Thomas Jeangeorge et Gaby Dalvit (au stade) et Thomas Lavaud (en studio). Réagissez en direct dans l'après-match, dès 15 heures, au 03 87 52 13 13.

Le direct web

Les scores et classements en direct