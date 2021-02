DIRECT - Ligue 1 : vivez FC Metz - Racing Club de Strasbourg en direct sur France Bleu Lorraine

Pouvait-on rêver meilleur adversaire pour une SaintValentin ?

C'est l'un des rendez-vous les plus attendus de la saison... D'autant plus que le FC Metz nous a habitué à répondre présent. Depuis octobre 2007, il est invaincu face à son voisin. Six victoires et cinq matchs nuls toutes compétitions confondues !

Les Grenats, 7es du classement de la Ligue 1, ne sont plus invincibles en 2021 puisqu'ils ont perdu leur dernier match de championnat, 1-0 à Saint-Etienne lors de la précédente journée. Ils ont bien réagi en remportant leur match de coupe de France à Amiens en milieu de semaine, mais en devant s'appuyer sur plusieurs de leurs titulaires. Dans quel état de fraîcheur seront-ils pour ce cinquième et dernier matchs en quinze jours ?

Ils pourront, malgré le huis clos, sentir le soutient des groupes de supporteurs qui ont aussi prévu d'accompagner les joueurs entre leur hôtel et le stade Saint-Symphorien.

Le direct radio

Avant-match dès 14 heures 30 avec Thomas Jangeorge (au stade) et Thomas Lavaud (en studio). Coup d'envoi à 15 heures et après-matchs dès la fin de la rencontre. Réagissez en direct dans l'après-match, dès 17 heures, au 03 87 52 13 13.

Le groupe

Bronn et Boye, blessés pour le match à Amiens, sont dans le groupe comme Boulaya, qui a purgé son match de suspension. Pas de surprise sinon (Pajot, Boulaya, N'Guette et N'Doram sont toujours absents).

