DIRECT - Ligue 1 : vivez FC Metz - RC Lens, la der de 2020 à Saint-Symphorien, sur France Bleu Lorraine

Cadences infernales, suite et bientôt fin ! Le FC Metz dispute son troisième match en six jours et reçoit Lens en ouverture de la 16e journée de Ligue 1.

Jusqu'ici, le marathon se passe bien. Défensivement, ce nouveau schéma à trois défenseurs centraux offre des garanties que les Grenats avaient perdu au fil des semaines et des nombreuses blessures subies. En gagnant 2-0 à Montpellier, mercredi, le FC Metz a retrouvé la victoire et l'invincibilité derrière lesquelles il courrait depuis le premier weekend de novembre !

Le FC Metz, 12e au classement, s'est déjà assuré de passer les fêtes au chaud, bien loin de la zone rouge. Pour que la trêve soit vraiment belle, face à Lens (7e), ils vont chercher à retrouver la victoire à Saint-Symphorien où ils restent sur trois rencontres sans succès, et même deux défaites face à Brest et Lyon !

Le groupe

Faites vos choix ! 21 joueurs retenus mais seuls 19 noms seront sur le feuille de match. Pas d'absent, hormis ceux de longue date (Pajot, Udol, Niane, N'Doram...)

Le direct radio

Avant-match dès 16 heures 30, coup d'envoi à 17 heures avec Thomas Jeangeorge, Gaby Dalvit (au stade) et Thomas Lavaud (en studio). Réagissez en direct dans l'après-match, dès 19 heures, au 03 87 52 13 13.

Le direct web

Les scores et classements en direct