DIRECT - Ligue 1 : vivez FC Metz - RC Lens sur France Bleu Lorraine

Plus le choix ! Le FC Metz, 19e et avant dernier de la Ligue 1, a vu l'écart s'agrandir un peu avec Saint-Etienne, auteur d'un nul à Lille en ouverture de la 28e journée, et Troyes, vainqueur de Nantes lors d'un autre match décalé. La pire équipe de Ligue 1 à domicile, qui n'a plus marqué depuis trois journées, doit battre Lens pour rester au contact.

L'avant-match

Le groupe

Ils sont absents : Amadou et Pajot sont suspendus ; Centonze, Delaine, Kana-Biyik, Maïga, Traoré et Udol sont blessés.

Le direct radio

Avant-match dès 14 heures 30, coup d'envoi à 15 heures avec Thomas Jeangeorge (au stade) et Thomas Lavaud (en studio). Réagissez en direct dans l'après-match, dès 17 heures, au 03 87 52 13 13.

Le direct web

Les scores et classements en direct