DIRECT - Ligue 1 : vivez le match du FC Metz à Angers sur France Bleu Lorraine

Le FC Metz n'est plus tout à fait dans l'état dans lequel il était, au début de la trêve internationale, au soir de la belle victoire sur le FC Lorient. Est-il utile de rappeler que ce déplacement à Angers, pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, se fait sans Ibrahima Niane, et avec Frédéric Antonetti et non Vincent Hognon sur le banc de touche ? Entre autres péripéties vécu par le club durant ces deux semaines sans match...

S'il inspire de la compassion vis à vis de la manière dont Vincent Hognon a quitté le FC Metz, le retour d'Antonetti au tout premier plan n'inspire guère d'inquiétude sportivement. Depuis son départ forcé par des raisons personnelles, fin 2018, l'ex-Manager a toujours été très présent dans la vie du club. Encore plus depuis juillet.

En revanche, comment le FC Metz va-t-il gérer la très longue indisponibilité d'Ibrahima Niane ? Le meilleur buteur de la Ligue 1, autour de tous les buts messins cette saison, est interrompu au moment où sa carrière semblait décoller par une rupture des ligaments croisés d'un genou, intervenue mercredi matin à l'entraînement. Et le remplaçant désigné de Niane, Thierry Ambrose, est lui aussi forfait. Il est blessé à la cheville. Opa Nguette devrait donc se retrouver en pointe à Angers

Absents : Niane (genou), Ambrose (cheville), N'Doram (tendon d'achile), Maïga (suspendu), Fofana (Covid), Vagner (reprise)

Commentaires de Thomas Jeangeorge, au stade Raymond-Kopa d'Angers, et de Thomas Lavaud.

