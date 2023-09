DIRECT - Ligue 1 : vivez le match du FC Metz contre Reims en direct sur France Bleu Lorraine

Enfin, ce fichu mercato est derrière nous. Et la dernière semaine de transactions a été d'une rare intensité au FC Metz, avec notamment les départs de Georges Mikautadze et Youssef Maziz . Le visage des Grenats a beaucoup changé avec 10 arrivées et 17 départs... C'est particulièrement vrai en attaque, secteur qui sera très remanié à l'occasion de la 4e journée.

Le direct radio dès 14 h 30

Avant-match dès 14 heures 30, coup d'envoi à 15 heures avec Thomas Lavaud et Gaby Dalvit. Les après-matchs reviendront à l'antenne à l'occasion de la 5e journée dans deux semaines.

