DIRECT - Ligue 1 : vivez le match FC Metz - AS Saint-Etienne sur France Bleu Lorraine

Dire qu'il y a à un mois, un monde séparait ces deux-là. Après trois journées, l'AS Saint-Etienne avait fait le plein et toisait un FC Metz encore à l'arrêt. Quatre rencontres et huit points plus tard, les Grenats peuvent basculer devant leur adversaire au classement et, et c'est nettement moins anecdotique, s'éloigner encore plus de la zone rouge.

Même la grave blessure d'Ibrahima Niane n'a pas semblé interrompre la marche en avant du FC Metz, auteur d'un bon match à Angers lors de la dernière journée. La venue d'une AS Saint-Etienne décimée par au moins huit absents, à la défense bricolée, doit être l'occasion d'engranger une troisième victoire de suite à Saint-Symphorien.

Le groupe

Très attendu, l'attaquant Vagner Dias figure dans le groupe pour la toute première fois.

Jouera-t-il ses premières minutes, trois mois et demi après sa signature, onze mois après son dernier match, dans une ligne offensive où le duo Opa N'Guette - Lamine Guèye devra confirmer les promesses de la dernière journée ?

Habib Maïga et Mamadou Fofana, forfaits à Angers pour cause de suspension et de COVID-19, font leur retour. En revanche, le FC Metz est privé de Thierry Ambrose, touché à la cheville, en plus de ses blessés de longue date (Ibrahima Niane et Kévin N'Doram.)

L'avant-match

le direct radio

Avant-match dès 14 heures 30. Coup d'envoi dès 15 heures. Commentaires de Thomas Jeangeorge et Gaby Dalvit Vos réactions et analyses en direct dans l'après-match au 03 87 52 13 13.

le direct web

Les résultats et le classement en direct